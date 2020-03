Kurzawa, il Barcellona si inserisce con decisione

TORINO- A causa delle incertezze sulla permanenza in bianconero di Alex Sandro, la Juventus sta lavorando per aggiungere un terzino sinistro alla propria rosa. Sempre in lista Laivyn Kurzawa, a un passo dal trasferimento in Italia lo scorso gennaio, poi sfumato negli ultimi giorni. Stando a quanto riferito dal quotidiano catalano Sport, però, il Barcellona si sarebbe inserito con decisione sul giocatore, portadosi al primo posto nelle preferenze.

