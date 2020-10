TORINO – L’ex della Roma Justin Kluivert, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la presentazione al Lipsia, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

“Il mio più grande idolo è di sicuro papà, ma come ho detto tante volte lo è anche Ronaldo. Non solo dentro ma anche fuori dal campo, è incredibile quel che fa per lo sport. Tante persone vorrebbero giocare come lui”.