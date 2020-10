TORINO- Ancora in bilico il futuro di Sami Khedira, ormai fuori dal progetto tecnico della Juventus. Il club bianconero continua a trattare la risoluzione del contratto del tedesco che, però, rifiuta al momento qualsiasi proposta. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 6 vorrebbe tutti i 6 milioni di ingaggio che percepirebbe in quest’ultimo anno per lasciare anticipatamente la squadra.