TORINO- Come riportato dal Corriere dello Sport, Sami Khedira si trova attualmente in Germania per essere sottoposto ad alcune terapie per risolvere i problemi muscolari attuali. Il centrocampista tedesco, si legge sul quotidiano, è il principale indiziato ad essere escluso dalla lista Champions per far spazio al recuperato Merih Demiral. E, a questo punto, una sua cessione non appare più così improbabile.

