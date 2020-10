TORINO- Come riportato da Tuttosport, Sami Khedira continua a non volerne sapere di lasciare la Juventus prima della scadenza naturale del suo contratto, fissata per l’estate del 2021. Il centrocampista tedesco, infatti, ha rifiutato le proposte pervenutegli dal club bianconero, che avrebbe voluto pagare al massimo 2,5 milioni di euro di buonuscita. Il numero 6, però, avrebbe voluto tutti i 6 milioni di ingaggio per lasciare anzitempo.