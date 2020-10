Kean, Raiola lo aveva offerto anche al Barcellona

TORINO- Escluso dalla lista dei convocati per il match di mercoledì scorso con il West Ham, Moise Kean è sempre più fuori dai piani dell’Everton di Carlo Ancelotti, che ha già dato il benestare per la sua cessione. La Juve continua a trattare per il ritorno ma, secondo la stampa spagnola, Mino Raiola in questi giorni avrebbe tentato di offrire il classe 2000 al Barcellona. La risposta dei blaugrana, però, è stato un secco rifiuto e così il club bianconero è al momento l’unico in corsa per l’attaccante.