TORINO- Questa sera, alle 20.45, la Juventus women di Rita Guarino scenderà in campo a San Siro per affrontare il Milan, altra seria candidata al titolo. Per bianconere e rossonere sarà un’occasione speciale, e la centrocampista juventina Martina Rosucci lo ha ricordato con un post sui social: “Una GUERRA per una serata piena di VITA… #MilanJuventus, Stadio SAN SIRO, Stasera ore 20.45″: