TORINO- Dopo il successo per 4-0 sulla Fiorentina, l’allenatrice della Juventus women Rita Guarino ha analizzato la partita: “Oggi abbiamo visto una bellissima Juve che ha fatto dall’inizio quello che doveva fare. Abbiamo sfruttato subito le occasioni avute e questo significava mettere timore a una Fiorentina che può far male in qualsiasi momento. Era importante partire con il piede giusto e le ragazze l’hanno fatto”.