Juventus women, Bonansea: “San Siro da brividi, con la Fiorentina partita tosta”

TORINO- Barbara Bonansea, attaccante della Juventus women, è stata intervistata ai microfoni di JTV: “Giocare a San Siro è stato da brividi. Partita difficile, ma siamo state brave a trovare il vantaggio e a far rivedere quella Juve che conoscevamo. Stadium? Sono felice di vedere questi impianti. Penso che meritiamo di giocarci, ma la strada è ancora lunga. Sarebbe poi bello rivedere anche i tifosi sulle tribune. Fiorentina? Ci aspetta una gara difficile. Loro arrivano da una sconfitta e vorranno rifarsi per restare attaccate a noi. Il campionato però è ancora lungo, non sarà una partita scudetto. Dobbiamo riprendere il meglio che abbiamo visto contro il Milan e metterlo in campo, anche se sarà una sfida ostica”.