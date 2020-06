TORINO- Ettore Marchi, attaccante della Juventus under23, ha parlato della finale di Coppa Italia Serie C ai microfoni di TrgMedia: “Vogliamo vincere, sarebbe un trofeo importante visto il progetto di questa squadra. Qui a Vinovo l’ambiente è fantastico e mi sento fortunato di poter maturare un’esperienza simile a questa età. Per me sarà una gara importante, in cui dovremo avere grande rispetto per i nostri avversari”.

