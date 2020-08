TORINO- Il terremoto della scorsa settimana, che ha portato Pirlo sulla panchina della prima squadra, ha lasciato la Juventus under23 senza un allenatore. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero starebbe pensando di affidare la guida della seconda squadra a Lamberto Zauli, attualmente tecnico dell’under19. L’ex centrocampista è comunque ancora in lizza con Gilardino e Grosso per il posto.

