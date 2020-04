Juventus, ufficiale anche il rinnovo di Pjaca

TORINO- Giornata di rinnovi in casa Juventus. I bianconeri, tramite il resoconto della seconda parte di stagione 2019/20, hanno annunciato il prolungamento di Blaise Matuidi e, nelle ultime ore, anche quello di Marko Pjaca. Il croato, attualmente in prestito all’Andrlecht (dove ha però trovato poco spazio), ha prolungato fino al giugno del 2023 il proprio accordo con il club. Una mossa che, probabilmente, anticipa una sua cessione in estate.

