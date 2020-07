TORINO – I tifosi bianconeri continuano a sperare di poter ammirare le zingarate funamboliche di Douglas Costa per più di mezz’ora a partita. La condizione fisica del brasiliano sembrerebbe tornata ad essere quella giusta per un’occasione da titolare, che secondo Sky Sport potrebbe arrivare nel derby di Torino. Resta sempre la preoccupazione per un possibile nuovo infortunio, che visti gli innumerevoli precedenti non è mai da escludere.