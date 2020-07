Juventus-Sampdoria, Dybala contro la sua vittima preferita

TORINO- Fallito il primo match point scudetto con la sconfitta di Udine, la Juve ha ora l’occasione per chiudere il discorso stasera contro la Sampdoria. Tra gli uomini su cui farà affidamento Sarri c’è sicuramente Paulo Dybala che, come riportato da Opta, ritrova la sua vittima preferita. Sette sono le reti messe a segno contro l’undici genovese, che è anche la squadra a cui segnò i suoi primi gol in Serie A (novembre 2012, doppietta con la casacca del Palermo).

