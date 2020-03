Juventus, resta viva l’idea El Shaarawy

TORINO- In vista della prossima stagione, in casa Juventus si pensa alle cessioni di Federico Bernardeschi e Douglas Costa che, a causa di infortuni e prestazioni poco convincenti, dovrebbero lasciare la squadra. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per sostituirli i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche Stephan El Shaarawy, profilo molto gradito al tecnico Sarri. L’ex Milan e Roma vuole lasciare la Cina per tornare a giocare in un campionato di maggior blasone e, per farlo, sarebbe disposto ad un taglio del proprio stipendio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<