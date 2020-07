Juventus, Pellegrini pronto al rientro a Torino

TORINO- Al termine della stagione, la Juventus effettuerà una rivoluzione sulle fasce difensive. Diversi i giocatori sul piede di partenza, come De Sciglio, mentre in entrata il nome principale è quello di Luca Pellegrini. Il classe ’99 sta disputando un’ottima stagione al Cagliari e la società bianconera, come riportato da Tuttosport, ha intenzione di richiamarlo a Torino, dove verrà valutato più da vicino da mister Sarri e dal suo staff.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<