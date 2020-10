Juventus-Napoli, interviste solo nel post-gara

TORINO- Come riportato da Sky Sport, nessun tesserato della Juventus prenderà parte alle classiche interviste pre-partita in occasione della partita che si sarebbe dovuta giocare questa sera contro il Napoli. Probabile, però, che qualcuno intervenga dopo il fischio finale del direttore di gara Doveri. Inoltre, se dovessero arrivare comunicati del club azzurro, è possibile che giocatori e direttori di gara non osservino neanche i 45 minuti di attesa previsti dal regolamento prima di assegnare il 3-0 a tavolino.