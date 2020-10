Juventus-Napoli – Decisione del giudice sportivo rimandata ancora

TORINO – Ancora non si sa quale sarà l’esito della vicenda che ha coinvolto Juventus e Napoli: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la decisione del giudice sportivo è stata rimandata ancora una volta. Era atteso per oggi il verdetto definitivo dopo il match saltato la scorsa domenica: tuttavia, si dovrà attendere ancora un po’ di tempo, almeno fino alla prossima settimana. La scelta del giudice, quindi, è stata quella di prendere questi giorni in più per studiare più approfonditamente i documenti riguardanti la gara: in questo modo, potrà essere una decisione più giusta, che decreterà la vittoria a tavolino della Juve o la possibilità di rigiocare la partita.