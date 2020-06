TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain, molto probabilmente, sarà lontano da Torino. Il numero 21 argentino non rientrerebbe più nei piani della Juve che, intanto, è già in cerca del suo erede. Come riferito da Tuttosport, il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Arkadiusz Milik, che piace per età, e qualità, oltre al non secondario fatto di conoscere già bene gli schemi di Maurizio Sarri.

