Juventus, lo staff di Sarri non subirà tagli allo stipendio

TORINO- Come annunciato ieri con un comunicato ufficiale, i calciatori della Juventus, in accordo con mister Sarri, hanno deciso di dare un taglio ai loro stipendi per aiutare il club in una situazione complicata come quella che si sta vivendo. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, però, questa situazione non vedrà coinvolti i collaboratori del tecnico toscano. A partire dal secondo allenatore Martusciello, infatti, nessuno grava così pesantemente sul bilancio e per questo gli stipendi non dovrebbero subire ulteriori tagli.

