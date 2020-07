Juventus-Lazio: Stadium inespugnabile in questa stagione

TORINO- Poche ore ormai al fischio d’inizio di Juventus-Lazio, partita di cartello della trentaquattresima giornata di campionato. Come indicato sul proprio sito, il club bianconero può contare su un amuleto importante in vista del match con Immobile e compagni: l’Allianz Stadium. In questa stagione, infatti, la Juve è l’unica squadra dei top 5 campionati a non aver ancora perso in casa in tutte le competizioni, frutto di 19 vittorie e 3 pareggi in 22 incontri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<