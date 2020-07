Juventus-Lazio, sfida nella sfida tra Ronaldo e Immobile

TORINO- Il match di cartello della prossima giornata di Serie A sarà sicuramente quello tra Juventus e Lazio. Allo Stadium andrà infatti in scena la sfida tra due club che si contendono lo scudetto, guidati dai gol di Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. I due bomber vivranno una sfida nella sfida, visto che sono entrambi in lotta per il titolo di capocannoniere. Entrambi a secco nell’ultima giornata, sono distanziati da un solo gol (28 per Cr7, 29 per il laziale). Un incrocio che promette grande spettacolo.

