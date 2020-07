TORINO- Juventus e Lazio chiuderanno stasera la 34esima giornata di campionato. All’Allianz Stadium va in scena la sfida numero 76 tra le due compagini a Torino in Serie A. Il bilancio è nettamente favorevole ai bianconeri, usciti con un successo per ben 48 volte a fronte delle 9 affermazioni biancocelesti. 18, invece, sono le volte in cui la gara è terminata con un risultato di parità.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<