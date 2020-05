Juventus: lavoro in piccoli gruppi al JTC, anche Sarri presente

TORINO- Dopo la domenica di riposo concessa da Maurizio Sarri, la Juventus è tornata oggi a lavorare alla Continassa, svolgendo una seduta di gruppo come permesso dagli ultimi decreti del Governo. Come riferito da Sky Sport, la rosa bianconera si è divisa in piccolo gruppi, che hanno svolto la seduta matenendo le giuste distanze di sicurezza, il tutto sotto gli occhi di mister Sarri, presente oggi al JTC. Da domani, il tecnico toscano potrà inoltre contare su Cristiano Ronaldo.

