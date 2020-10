TORINO- La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato che la prima squadra scenderà in campo domani sera all’Allianz Stadium per la gara con il Napoli: “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. Gli azzurri, però, non potranno presentarsi, in quanto è stato vietato loro di partire per Torino.