Calciomercato Juventus, che disastro: tripla batosta in arrivo per Paratici!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Poche ore al termine del calciomercato e la Juventus continua ad avere ancora tante questioni irrisolte. Fabio Paratici è chiamato ad un’accelerata sul fotofinish che però potrebbe non portare ai risultati sperati. E le ultime notizie confermano questa sensazione. Il primo problema è legato alle cessioni. Come un anno fa, il CFO bianconero sta trovando moltissime difficoltà a vendere e a piazzare i giocatori in uscita. Rugani non può bastare, servirebbe risolvere le situazioni legate anche a De Sciglio, Khedira e Douglas Costa. Ma il tempo stringe e le soluzioni mancano. La difficoltà nel vendere quindi potrebbe portare anche ad altre conseguenze sul mercato.

La seconda “batosta” che la Juve rischia di ricevere infatti riguarda il colpo Federico Chiesa. Fino a qualche ora fa regnava l’ottimismo in casa bianconera, l’affare era indirizzato sui binari giusti. Accordo già trovato con il calciatore e intesa di massima con la Fiorentina, ma senza cessioni la Juventus non può chiudere la trattativa. La pista infatti si è bruscamente raffreddata e potrebbe seriamente rischiare di saltare qualora Paratici non riuscisse a piazzare almeno due dei giocatori in uscita. Ma c’è anche una terza pessima notizia, arrivata sempre in queste ultime ore.

Si tratta del possibile ritorno a Torino di Moise Kean. Anche in questo caso negli ultimi giorni erano arrivate voci incoraggianti, ma la situazione sarebbe al momento bloccata. Non solo. Stando alle indiscrezioni rivelate in Francia da Telefoot, ora Kean sarebbe addirittura ad un passo dal trasferimento al PSG. Dovesse saltare anche la pista che porta all’attaccante classe 2000, Paratici rischierebbe di trovarsi con un pugno di mosche in mano nel rush finale di calciomercato. Tutto passerà dalle uscite, ma il tempo stringe. Il Maestro comunque continua ad aspettare altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva nella mente di Andrea Pirlo con Morata, Chiesa e gli altri nuovi possibili colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA