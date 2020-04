Juventus, il retroscena: a gennaio si era pensato ad El Shaarawy

TORINO- Il Corriere dello Sport riporta quest’oggi un retroscena sulla Juventus e i suoi tentativi di rinforzare la rosa a gennaio. Il club bianconero, infatti, aveva pensato di regalare Stephan El Shaarawy a Maurizio Sarri, suo grande estimatore da ormai diverso tempo. Il ragazzo avrebbe fatto volentieri ritorno in Italia (dove lo ha cercato anche la Roma), ma le tempistiche sono state troppo brevi per far si che ciò accadesse. Che i bianconeri possano tornare all’assalto nei prossimi mesi?

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<