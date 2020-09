Juventus, il report dell’allenamento: Dybala è tornato in gruppo

TORINO- La Juventus si è ritrovata quest’oggi alla Continassa per continuare a preparare la sfida alla Roma, in programma domenica sera all’Olimpico. Ottime notizie per mister Pirlo, visto che Paulo Dybala è tornato a lavorare interamente in gruppo: “La Juventus continua la preparazione della sfida contro la Roma che vedrà i bianconeri scendere in campo all’Olimpico domenica sera e questa mattina Paulo Dybala ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo. La seduta è stata incentrata sulla tattica per attaccanti e difensori e si è poi conclusa con una partitella. In campo anche Alvaro Morata, che ha sostenuto un lavoro individuale nel rispetto dei protocolli vigenti. Domani la squadra sarà nuovamente al JTC, ancora al mattino, per il terzo allenamento della settimana che condurrà alla gara contro i giallorossi”.