Juventus, il report dell’allenamento: al lavoro per la Champions

TORINO- Il giorno dopo il pareggio con il Verona, la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa. Gli uomini di Pirlo lavorano per preparare al meglio la sfida di mercoledì sera contro il Barcellona: “All’indomani della sfida di campionato contro il Verona, la Juve ha subito ripreso a lavorare. Seduta di scarico, quella di questa mattina, per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo per affrontare una sessione dedicata al possesso palla, conclusa con una partitella. Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Domani è già vigilia di Juve-Barça: il menu bianconero prevede allenamento in mattinata e conferenza stampa all’Allianz Stadium alle 14: come sempre, la potrete seguire in diretta sulla sezione Juventus Tv”.