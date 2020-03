Juventus, il Coronavirus porta allo svalutamento della rosa

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il calcio italiano, fermo in attesa di conoscere se e quando riprenderà la stagione 2019/20. Intanto, secondo quanto riportato dal CIES, le squadre di Serie A stanno perdendo in valutazione dei propri giocatori. La Juventus, che poco più di un mese fa aveva un valore di ben 783 milioni di euro, ha subito una svalutazione pari a 222 milioni, che portano ora il valore a 561.

