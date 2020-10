TORINO- Grana in casa Juve da risolvere. Come riportato da Sky Sport, infatti, i Nazionali faranno rientro a Torino soltanto tra mercoledì e giovedì, con Andrea Pirlo che di fatto avrà quindi solamente il venerdì per preparare la sfida al Crotone. Contro i calabresi, sabato sera, sarà quindi possibile vedere in campo una formazione rimaneggiata, con diversi giocatori importanti come Dybala e Chiesa seduti in panchina.