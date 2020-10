Juventus, i Nazionali non lasceranno Torino

TORINO – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione in casa Juventus non permetterà ai Nazionali di lasciare Torino per raggiungere i ritiri delle rispettive Selezioni. Il club bianconero, nella giornata di ieri, ha comunicato la positività al Covid di due membri dello staff e così la squadra è ora in isolamento fiduciario all’interno del JHotel. Occorreranno poi altri 4 o 5 giorni dopo i nuovi tamponi prima di ottenere il via libera per uscire da questa situazione. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA