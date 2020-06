Juventus, contro il Lecce per confermare un record

TORINO- La Juventus tornerà in campo stasera contro il Lecce, seconda gara di campionato dopo la fine del lockdown. Il club bianconero, in una partita sulla carta già scritta, ha intenzione di confermare, anche contro i giallorossi, il record positivo di questa stagione. Ronaldo e compagni, infatti, sono stati sotto nel punteggio per appena 133 minuti totali, di cui solamente 32 tra le mura amcihe. Nessuno, fin qui, è riuscito a fare di meglio.

