Juventus-Barcellona – Oltre ai tre punti, sul piatto anche alcuni giocatori

TORINO – Ormai ci siamo, mancano poco più di 24 ore alla prima super sfida di Champions League nella stagione della Juventus: i bianconeri, alle 20:45 di domani sera, affronteranno il Barcellona all’Allianz Stadium per la seconda giornata del girone G. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, oltre ai tre punti sul piatto ci sarebbero anche alcuni giocatori: le due società, infatti, potrebbero discutere di alcune possibili operazioni di calciomercato, dato che entrambe hanno un interesse per un giocatore dell’altra squadra. Si tratta di Federico Bernardeschi, finito nel mirino del Barça, e di Ousmane Dembelé, seguito dalla Juve già in estate. I dirigenti dei due club, dunque, potrebbero sedersi al tavolo per tentare di approcciare una possibile trattativa.