Juventus-Atalanta, la moviola: ecco come ha diretto Giacomelli

TORINO – Diversi episodi da moviola in Juventus-Atalanta. Al 9′ ammonito Bernardeschi per un'entrata in ritardo sull'avversario. Fallo giusto, ma il giallo era evitabile. Al 20′ l'Atalanta reclama un presunto rigore per un fallo di mano di Matuidi che, però, come si vede nel replay, tocca di petto. Al 22′ manca invece la sanzione per Zapata, che calpesta De Ligt dopo un contrasto di gioco. Al 53′ Giacomelli assegna la massima punizione ai padroni di casa per un braccio largo di De Roon su cross di Dybala. Decisione discutibile, ma nelle ultime settimane abbiamo visto molti penalty assegnati per interventi simili. Giusto anche il rigore assegnato sempre alla Juve all'88': Muriel tocca con il braccio largo il mancato controllo di Higuain e Giacomelli indica di nuovo il dischetto.

