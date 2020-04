Juventus, anche Rabiot è tornato a casa

TORINO- Continua l’esodo dei calciatori in casa Juventus. In molti, in questo periodo di quarantena, hanno infatti deciso di fare ritorno nei loro paesi Natale, preferendo trascorrere lontano da Torino questi giorni. Dopo Higuain, Douglas Costa, Cr7, Khedira, Pjanic, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa è stata la volta di Adrien Rabiot. Il centrocampista ha fatto ieri ritorno in Francia, raggiungendo la sua villa in Costa Azzurra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<