Juventus, accordo con la Fiorentina per Chiesa. Ma manca ancora un dettaglio…

TORINO – La Juventus e Federico Chiesa sono sempre più vicini. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il club bianconero e il giocatore hanno già raggiunto l’accordo, così come i due club. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito biennale (2 milioni il primo anno, 8 il secondo), con obbligo a 40 che scatterebbe al verificarsi di una di queste tre condizioni: piazzamento tra le prime 4 della Juve nei prossimi due anni, che Chiesa giochi il 60% delle partite per almeno 30 minuti o che segni 10 gol e metta a referto 10 assist. Prima di completare il tutto, però, il ragazzo dovrebbe rinnovare con la Fiorentina e l’accordo sarebbe ancora distante, visto che l’esterno vorrebbe firmare alle stesse cifre che percepirebbe alla Juve. Accordo al momento ancora non arrivato, ma le parti stanno lavorando per portare a termine il tutto nella notte. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA