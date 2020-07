Juventus a trazione anteriore: 11 gare di fila con almeno 2 gol segnati

TORINO- Nonostante una prestazione non perfetta, nel big match della 34esima giornata contro la Lazio la Juventus ha portato a casa i tre punti, trascinata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il protoghese, anche se non individualmente, iscrive il suo nome in un nuovo record di questo sport. Le sue due marcature permettono infatti al club bianconero di raggiungere quota 11 gare consecutive con almeno 2 gol segnati. Un dato mai apparso prima dell’ultracentenaria storia della Vecchia Signora. A riportarlo è Opta.

