TORINO – Le ipotesi di mercato che coinvolgono Juventus e Barcellona continuano a rimbalzare tra Italia e Spagna. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la trattativa che dovrebbe portare Pjanic in blaugrana starebbe proseguendo. Dovrebbe trattarsi di uno scambio, in cui i bianconeri puntano di inserire anche De Sciglio. La contropartita più richiesta è Arthur, ma non mancano le ipotesi diverse: da Todibo a Firpo, passando per Semedo e Alena.