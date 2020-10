Juve, senti Amoruso: “Bisogna migliorare l’atteggiamento”

TORINO – L’ex centroavanti della Juve Nicola Amoroso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato del delicato momento che stanno attraversando i bianconeri.

“Per le assenze non è ancora stato trovato un assetto tattico definitivo, ma c’è bisogno veramente di qualcosa in più dal punto di vista dell’atteggiamento. Pirlo non lo boccerei dopo questo inizio di campionato sofferto, ha convinto Agnelli per quelle che possono essere le sue idee, vediamolo con la Juve al completo”.