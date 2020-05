Juve: pressing su Boga, ma attenzione al Napoli

TORINO- La Juve, con l’idea di ringiovanire il proprio parco attaccanti, è alla ricerca di un esterno che possa rimpiazzare Douglas Costa, dato come possibile partente. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero sarebbe in pressing su Jeremie Boga, grande protagonista quest’anno con il Sassuolo, per cui il Chelsea non farà valere il proprio diritto di recompra. Sul classe ’97, però, è forte la concorrenza del Napoli, pronto a sfidare i campioni d’Italia.

