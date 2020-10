TORINO- Il Giudice Sportivo sta continuando ad esaminare il caso riguardante la partita Juve-Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il termine ultimo per i due club per presentare le relative documentazioni, è il 14 ottobre, giorno in cui verrà proclamato il verdetto. La sensazione è che non ci sarà alcun 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, quanto più un rinvio della gara con penalizzazione per i partenopei.