Juve-Napoli – L’avvocato degli azzurri: “Il Napoli non è indagato”

TORINO – Si torna a parlare di Juventus-Napoli e a farlo, questa volta, è Mattia Grassi, legale della società partenopea. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’avvocato degli azzurri ha dichiarato: “Riguardo agli atti della Procura Federale posso dire che non sono accettabili degli attacchi al Napoli riguardo il rispetto delle regole. Nei giorni scorsi è stato aperto un iter per controllare il rispetto dei protocolli sanitari dopo la positività di Zielinski: tuttavia, il Napoli non è indagato. Sono stati richiesti solamente dei documenti sui giorni in cui è stato attuato il protocollo“. Nessuna indagine, dunque, contro il club partenopeo, che domenica sera non si è presentato all’Allianz Stadium per la terza giornata della Serie A 2020-2021. Nei prossimi giorni si assisterà ad ulteriori evoluzioni della vicenda.