TORINO- Si attende in queste ore il verdetto del Giudice Sportivo in merito al caso Juve-Napoli, partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 ottobre. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lega spingerebbe per il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. Il motivo? La volontà di evitare di creare un precedente, che porterebbe altre squadre ad adottare continui rinvii in caso di positivi all’interno della rosa.