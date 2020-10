TORINO- Nuovi sviluppi nel caso Juve-Napoli. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il club azzurro ha presentato la propria memoria difensiva alle autorità della FIGC. Nel dossier sono presenti le comunicazioni con la Asl, l’albergo dove la squadra avrebbe alloggiato a Torino e i tamponi organizzati, tutte prove di come Mertens e compagni avrebbero voluto giocare. In caso di sconfitta a tavolino, poi, i partenopei sono pronti a fare ricorso al Tar.