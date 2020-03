Juve, Gabriel Jesus sempre nel mirino

TORINO – La Juventus in estate continuerà il suo processo di rinnovamento rispetto alle ultime stagioni. Sono diversi i senatori bianconeri arrivati ad un’età non più completamente affidabile, ed è probabile che alcuni di questi possano essere rimpiazzati da giovani di grande talento. Gabriel Jesus di talento ne ha da vendere, e i suoi 22 anni lo renderebbero un acquisto perfetto per questa Juve. Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora ci starebbe pensando, sperando di poter approfittare dei buoni rapporti con il Manchester City, consolidati la scorsa estate grazie allo scambio Cancelo-Danilo.

