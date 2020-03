Juve esempio per le misure anticrisi

TORINO – Ieri la Juventus ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i propri tesserati sulla riduzione degli stipendi per l’esercizio in corso. La misura anticrisi, adottata nel pieno dell’emergenza Coronavirus, rappresenta un precedente storico. Un accordo tra società e calciatori che – secondo la Gazzetta dello Sport – potrebbe essere d’esempio per altri club italiani. In prima fila Inter e Roma, secondi soltanto alla Juve per monte ingaggi.

