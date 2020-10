TORINO – Nella giornata di ieri si è concluso il mercato estivo, con la Juventus che dopo aver annunciato l’arrivo di Chiesa, ha ufficializzato anche la cessione di Mattia De Sciglio al Lione. Questo potrebbe creare una corsia preferenziale in favore dei bianconeri per Aouar. Il talento del Lione piace tantissimo alla Vecchia Signora e con la trattativa De Sciglio, potrebbe nascere una vera e propria operazione in vista del prossimo mercato.