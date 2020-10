TORINO- Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, Rodrigo Bentancur è pronto a riprendersi il posto da titolare nel centrocampo della Juventus. L’uruguaiano, come dichiarato più volte da Pirlo, era alle prese con alcuni fastidi muscolari, dovuti al suo troppo utilizzo nella passata stagione. Il ragazzo, però, ha già recuperato e già domani sarà in campo con la sua Nazionale contro il Cile, prima di tornare a dirigere la manovra della squadra bianconera.