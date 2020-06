TORINO- La Juve ha ormai messo a segno il colpo Arthur per il centrocampo, anche se si attende ancora l’ufficialità dell’operazione. L’arrivo del brasiliano, come riferito da La Stampa, non pregiudicherebbe però anche quello di Jorginho, la cui candidatura è promossa ampiamente da Maurizio Sarri. Viste le probabili partenze di Khedira e Rabiot, non sarebbe da escludere l’arrivo dell’ex Napoli.

